Польская федерация волейбола получила от Международной федерации волейбола заверения, что мужская и женская сборные Польши не сыграют против команд государства-агрессора России в интерконтинентальной фазе Лиги наций. Об этом заявил президент федерации Себастьян Свидерский, сообщает Interia Sport.

Заверения относительно Лиги наций

В следующем розыгрыше Лиги наций выступят 19, а не 18 команд. Мужская и женская сборные России примут участие в соревнованиях после решения FIVB об их возвращении. В интерконтинентальной фазе каждая команда проведет по 12 матчей.

По словам Свидерского, польские команды не должны встретиться с российскими на этом этапе. В то же время он предостерег, что договоренность еще должна быть отражена в календаре соревнований. Польско-российские матчи потенциально возможны в плей-офф, куда выйдут восемь лучших команд по итогам первой фазы. Пары четвертьфинала будут определяться местами в таблице.

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Чемпионаты мира

Свидерский также рассказал о консультациях Польской федерации волейбола, Министерства спорта и туризма Польши и FIVB относительно мужского чемпионата мира 2027 года, который примет Польша. По его словам, польская сторона сообщила, что не сможет гарантировать безопасность российской команде во время турнира. FIVB заявила, что Россия добровольно отказалась от участия в этом чемпионате мира.

На женском чемпионате мира, хозяевами которого будут США и Канада, выступит сборная России. Польша изначально могла попасть с Россией в одну группу по рейтингу FIVB, однако федерация учла геополитические обстоятельства, и соперницами польской команды в группе стали немки. Согласно турнирной сетке, Польша и Россия могут сыграть только в матче за медали, а Россия и Украина — потенциально в полуфинале.

Свидерский заявил, что во время встречи отметили возможные проблемы, если командам Польши, Украины или Финляндии придется играть против России. Он подчеркнул, что речь идет не о спортивных аспектах, а о безопасности. Российские сборные были отстранены от международных соревнований после нападения государства-агрессора России на Украину в феврале 2022 года.

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