«Флитвуд Таун» выбил «Арсенал» в четвертом раунде Кубка лиги. Матч на стадионе «Хайбери» завершился со счетом 1:1, а команда из Лиги два победила в серии пенальти со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал. Об этом сообщает Sky Sports.

Голы в матче

Хозяева открыли счет на 21-й минуте: Аарон Лупало-Би в борьбе переиграл 17-летнего защитника Марли Салмона и пробил мимо Иллана Мелье. «Арсенал» отыгрался на 50-й минуте, когда Виктор Йокереш забил с близкого расстояния после действий Седака О’Нилла, для которого это был первый матч в стартовом составе лондонского клуба.

Микель Артета выпустил в стартовом составе Йокереша и Кая Хаверца, а Мартин Эдегор вышел на поле во втором тайме. В начале встречи игру на семь минут прервали из-за неизвестного дрона над стадионом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Удаление и серия пенальти

В конце основного времени «Арсенал» остался в меньшинстве: Макс Доуман получил красную карточку за возможный удар ногой по Харрисону Нилу. В компенсированное время вратарь «Флитвуда» Джей Линч сделал двойной сейв после ударов Бена Уайта и Эдегора.

В серии пенальти Линч отразил удар Бруно Гимарайнша, а Конор Гоги реализовал решающий пенальти в ворота Мелье. «Флитвуд», который еще в 2012 году выступал в нелиговых соревнованиях, победил действующего чемпиона Премьер-лиги.

Читай нас в