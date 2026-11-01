В Фолкерке, Шотландия, «Фолкерк» победил «Селтик» со счётом 2:0 в матче шотландской Премьер-лиги. Для хозяев это была первая победа над «Селтиком» с 2007 года, сообщает Sky Sports.

Два гола до перерыва

Счёт на третьей минуте открыл Итан Росс. Райан Стрейн выполнил подачу в штрафную площадь, а защитник «Селтика» Кэмерон Картер-Викерс неудачно выбил мяч прямо на Росса, который отправил его в ворота.

На 38-й минуте преимущество «Фолкерка» удвоил Скотт Танзер. Он обыграл Картера-Викерса и пробил в нижний угол ворот. Ещё один гол хозяев после перерыва не был засчитан: VAR подтвердил игру рукой Джейкоба Меррелла до того, как мяч пересёк линию ворот.

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Сейвы Бейна и турнирное положение

«Селтик» имел возможности сократить отставание: Камило Дуран попал в штангу, а также несколько раз не смог переиграть вратаря Скотта Бейна. Голкипер «Фолкерка», ранее выступавший за «Селтик», отразил удары Дурана, Хассейма Хассана, Джеймса Форреста, Бенжамина Нюгрена и других футболистов гостей.

В конце матча «Селтик» усилил давление, однако забить не смог. После этой победы «Фолкерк» поднялся на четвёртое место в Премьер-лиге и продлил победную серию до четырёх матчей. «Селтик» остался лидером с преимуществом в четыре очка над «Рейнджерс», но сыграл на один матч больше.

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