«Формула-1» подала иск на сумму 104 млн долларов против организатора Гран-при России

Руководство автоспортивной серии «Формула-1» выдвинуло встречные финансовые требования к компании «Росгонки» на сумму 104 млн долларов в связи с невыполнением контрактных обязательств.

Ранее, летом 2025 года, российский промоутер обратился в Высокий суд Англии и Уэльса с требованием взыскать с «Формулы-1 50 млн фунтов стерлингов ($66,9 млн) компенсации за досрочное расторжение соглашения и отмену этапа в Сочи после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Серия окончательно прекратила сотрудничество с российской стороной в 2022 году. Помимо отмены Гран-при в Сочи, расторжение контрактов привело к потере места в чемпионате российским пилотом команды «Хаас» Никитой Мазепиным.

Источник: Издание Law360.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет Международной федерации хоккея (IIHF) на участие российских команд в турнирах сезона 2026–2027 годов. Отстранение действовало с 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину. В IIHF разочарованы решением суда, однако заявили, что будут его выполнять. В CAS пояснили, что федерация не предоставила достаточных доказательств своих опасений относительно безопасности участников соревнований.

Председатель коллегии Спортивного арбитражного суда Джулио Палермо, который возглавлял рассмотрение дела о возвращении российских хоккейных сборных к международным соревнованиям, в сентябре посещал Москву.

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