На матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА в Лондон прибыли Ринат Ахметов, Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, Александр Усик с семьёй и третий президент Украины Виктор Ющенко.

25 ноября донецкий «Шахтер» встречается с турецким «Фенербахче» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Перед игрой украинскую команду пришли поддержать известные украинцы.

Среди присутствующих были президент клуба Ринат Ахметов, журналист и основатель издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон и его жена Олеся Бацман, возглавляющая редакцию сайта.

Совместные фотографии с предматчевой встречи Гордон опубликовал в Instagram. «Вперёд, «Шахтёр»! Вперёд, Украина!» — написал он.

На фотографиях также запечатлены украинский боксер Александр Усик с женой Екатериной и дочерью, а также третий президент Украины Виктор Ющенко.

Источник: Дмитрий Гордон

Ранее Арда Туран назвал матч с Фенербахче худшим для Шахтера в Лиге чемпионов.

Турецкий «Фенербахче» одержал победу над донецким «Шахтером» со счётом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лондоне, Великобритания, на стадионе «Стэмфорд Бридж», а единственный гол во втором тайме забил Ведат Мурики.

Читай нас в