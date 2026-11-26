Фото: Ющенко, Ахметов, Гордон и Усики поддержали «Шахтер» перед матчем с «Фенербахче»
На матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА в Лондон прибыли Ринат Ахметов, Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, Александр Усик с семьёй и третий президент Украины Виктор Ющенко.
25 ноября донецкий «Шахтер» встречается с турецким «Фенербахче» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Перед игрой украинскую команду пришли поддержать известные украинцы.
Среди присутствующих были президент клуба Ринат Ахметов, журналист и основатель издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон и его жена Олеся Бацман, возглавляющая редакцию сайта.
Совместные фотографии с предматчевой встречи Гордон опубликовал в Instagram. «Вперёд, «Шахтёр»! Вперёд, Украина!» — написал он.
На фотографиях также запечатлены украинский боксер Александр Усик с женой Екатериной и дочерью, а также третий президент Украины Виктор Ющенко.
Источник: Дмитрий Гордон
Ранее Арда Туран назвал матч с Фенербахче худшим для Шахтера в Лиге чемпионов.
Турецкий «Фенербахче» одержал победу над донецким «Шахтером» со счётом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лондоне, Великобритания, на стадионе «Стэмфорд Бридж», а единственный гол во втором тайме забил Ведат Мурики.