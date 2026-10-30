Организаторы футбольной премии «Золотой мяч» France Football расследуют серию подозрительных ставок, которые точно предсказали порядок первой пятёрки мужской премии и принесли почти $200 тысяч прибыли. Организаторы также обратились в полицию, сообщает The Guardian.

Ставки на точный порядок

По данным французского медиа Upside, 12 аккаунтов на криптовалютном рынке прогнозов Polymarket сделали ставки на сумму более $264 тысяч до церемонии. Они предсказали победу Гарри Кейна, второе место Килиана Мбаппе, третье — Ламина Ямаля, четвёртое — Родри и пятое — Лионеля Месси.

Именно в таком порядке футболисты завершили голосование по итогам премии, церемония которой состоялась в лондонском Palladium. Точность прогнозов вызвала вопросы о возможной утечке конфиденциальных результатов до официального объявления, однако источник не сообщает об установленном факте утечки.

Данные об аккаунтах

Сооснователь Upside Рафаэль Потар заявил, что все 12 учётных записей были созданы с 1 по 20 октября. Их активность была схожей: семь аккаунтов не участвовали в других рынках ставок, а шесть сделали первые ставки через 15 минут после создания.

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Upside также сообщило, что отследило одну транзакцию до французской платформы. По утверждению медиа, после передачи данных о блокчейн-транзакциях и адресах криптокошельков платформа подтвердила, что установила личность человека, связанного с финансированием одного из аккаунтов. Его имя публично не раскрывалось.

Проверка France Football

Upside передало результаты своего исследования France Football, которое принадлежит Groupe Amaury и организует вручение премии с 1956 года. Как отмечает The Guardian, в пятницу поступило подтверждение об открытии расследования, а французскую полицию также должны проинформировать об обстоятельствах дела.

Перед церемонией France Football заявляло, что имя победителя заранее знало лишь ограниченное число людей. Бывший редактор France Football Паскаль Ферре на прошлой неделе подчёркивал, что для сохранения тайны информацией должно владеть как можно меньше людей.

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