«Фулхэм» на стадионе «Крейвен Коттедж» победил «Халл Сити» со счётом 1:0 в матче Премьер-лиги. Для Альваро Арбелоа это стала первая победа в Премьер-лиге в тренерской карьере. Успех позволил команде покинуть зону вылета.

Гол Ивоби и преимущество хозяев

Единственный мяч во встрече забил Алекс Ивоби на 34-й минуте. Он завершил комбинацию «Фулхэма», а вратарь «Халл Сити» Константинос Цолакис не справился с ударом — мяч прошёл сквозь его руки.

По данным Sky Sports News, в первом тайме хозяева нанесли 10 ударов и продолжали создавать опасные моменты. В частности, Цолакис спас команду после выхода Джоша Кинга один на один, а также отразил удар Ивоби.

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Перекладина и удаление в концовке

Во втором тайме Ивоби пробил рядом со штангой. На 74-й минуте его подача нашла Гонсало Гарсию, который головой попал в перекладину. «Халл Сити» не сумел сравнять счёт, хотя на 82-й минуте игроки гостей требовали пенальти после падения Джо Гелхардта в штрафной площади, однако арбитр не назначил одиннадцатиметровый.

В компенсированное время «Фулхэм» остался в меньшинстве: Райан Сессеньон получил красную карточку за запоздалый фол против Ромена Фэвра, задев соперника в районе пятки и ахиллова сухожилия. Несмотря на удаление, хозяева удержали минимальное преимущество.

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