В Германии футболист Гарри Кейн подписал новый контракт с мюнхенской «Баварией», рассчитанный до лета 2029 года. Соглашение продлевает сотрудничество английского нападающего с клубом, в который он перешёл из «Тоттенхэма» в 2023 году.

О продлении контракта сообщает Sky Sports News. По данным издания, 33-летний капитан сборной Англии забил за «Баварию» 156 голов в 161 матче.

Трофеи с мюнхенским клубом

За время выступлений за «Баварию» Кейн выиграл два чемпионата Бундеслиги. Первый из этих титулов, завоёванный в 2025 году, стал первым крупным трофеем в карьере нападающего. Также с мюнхенским клубом он выиграл Кубок Германии в прошлом сезоне и Суперкубок Германии за последние два года.

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Кейн дважды за последние три года получал «Золотую бутсу» Европы как лучший бомбардир континента. В каждом из трёх сезонов в составе «Баварии» он также становился лучшим бомбардиром Бундеслиги.

Награды и выступления за Англию

В прошлом сезоне Кейн забил 73 мяча за клуб и сборную, в том числе шесть голов в составе Англии на чемпионате мира 2026 года. Это помогло ему завоевать «Золотой мяч» 2026 года. Он стал первым за 25 лет англичанином, выигравшим мужскую награду.

Ранее в этом месяце нападающий сравнялся с Питером Шилтоном по количеству матчей за сборную Англии, сыграв 125-й поединок. Также во время пребывания в «Баварии» Кейн вывел английскую команду в финал Евро-2024.

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