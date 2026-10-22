В Брюгге, Бельгия, «Ланс» уступил «Брюгге» со счётом 0:3 в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов. Польский футболист Михал Скорась вышел в стартовом составе гостей и провёл на поле все 90 минут матча против своего бывшего клуба.

Голы бельгийской команды

За «Брюгге» забили Ганс Ванакен, Роберто Сейс и Карлос Форбс. Это стало вторым подряд поражением «Ланса» в турнире: ранее команда проиграла «Спортингу» со счётом 0:2. В первом туре французский клуб победил пражскую «Славию» — 3:2.

Как сообщает Interia Sport, Flashscore оценил выступление Скорася в 7,9 балла — это был самый высокий показатель среди футболистов «Ланса».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценки французских СМИ

Maxifoot.fr поставил Скорасю 5 баллов из 10. Издание отметило его работу в обороне против Форбса, игру при опеке Саббе, а также участие в атаках и навесы, создавшие несколько опасных моментов. В то же время после перерыва, по оценке СМИ, он действовал слабее вместе с командой.

Hommedumatch.fr оценил игру 26-летнего футболиста в 6,5 балла, обратив внимание на его борьбу за мяч и попытки находить передачами нападающих, несмотря на жёлтую карточку. 433foot.fr также поставил 5 баллов, назвав игру Скорася энергичной, но слишком хаотичной и недостаточно эффективной. Самую низкую оценку — 4,5 балла — ему дал фанатский портал rclensois.fr.

Следующим соперником «Ланса» в Лиге чемпионов станет итальянский «Комо».

Читай нас в