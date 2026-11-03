«Аталанта» в Бергамо, Италия, потерпела домашнее поражение от «Пармы» со счетом 0:3 в матче Серии А. Никола Залевский вышел в стартовом составе хозяев, провел на поле 76 минут и был заменен Лазаром Самарджичем.

Три гола «Пармы»

По данным Interia Sport, в составе «Пармы» отличились Джованни Фаббиан и Симоне Лонтани. Еще один мяч «Аталанта» пропустила после автогола Давиде Дзаппакосты.

Для команды из Бергамо это был пятый матч подряд без победы. После игры «Аталанта» имела 11 очков и занимала 13-е место в турнирной таблице Серии А.

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Оценки игры Залевского

Итальянский Eurosport оценил выступление 24-летнего игрока сборной Польши на 6 баллов, отметив его активность между линиями и стремление открываться для передач. Leggo.it поставил Залевскому 5 баллов, а Tuttomercatoweb.com и Virgilio.it — по 5,5. В Tuttomercatoweb.com обратили внимание на стандарты в исполнении футболиста и низкие подачи, тогда как Virgilio.it отметил его работу на правом фланге и опасный удар в конце первого тайма.

В предыдущем матче с «Фиорентиной», завершившемся вничью 2:2, Залевский забил гол и отдал результативную передачу. Это был его первый мяч в текущем сезоне Серии А.

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