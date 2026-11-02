Польская футболистка Эва Пайор впервые получила номинацию в женскую символическую сборную года FIFPro World 11. В престижную одиннадцатку могут войти игроки, которых выберут по итогам голосования профессиональных футболисток.

Голосование за символическую сборную

По данным Interia Sport, женские сборные года FIFPro выбирают с 2015 года. В нынешнем голосовании участвуют 6,5 тысячи футболисток, а результаты должны объявить 9 ноября.

Для 29-летней Пайор это первая номинация в FIFPro World 11. Нападающая проводит успешный год в составе «Барселоны»: она выиграла с командой национальный требл и впервые в карьере завоевала Лигу чемпионов.

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Выступление в Лиге чемпионов

Капитан сборной Польши была признана лучшей игроком финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» победила «Олимпик Лион» со счетом 4:0. Пайор забила два мяча и отдала результативную передачу.

Во всем турнире футболистка отметилась 11 голами и стала лучшим бомбардиром соревнования. Ранее в символическую сборную года FIFPro попадал только Роберт Левандовский — в 2020 и 2021 годах. В текущем цикле он номинации не получил.

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