Футболистка Эва Пайор, занявшая второе место в голосовании за «Золотой мяч», заявила, что считает предыдущий сезон в составе «Барселоны» своим собственным «Золотым мячом». Награду, по данным Interia Sport, получила Алексия Путельяс.

Оценка сезона с «Барселоной»

Пайор рассказала, что испытывает большую радость и гордость из-за участия в голосовании и результатов прошлого сезона. По ее словам, «Барселона» выиграла все возможные трофеи, а сам сезон стал для нее равнозначен «Золотому мячу».

Польская футболистка также стала лучшим бомбардиром женской Лиги чемпионов. Как пишет издание, команда из Каталонии оформила квадрупл в предыдущем сезоне.

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Слова об Алексии Путельяс

Пайор с уважением отозвалась о победительнице награды. Она отметила, что в течение двух лет делила раздевалку с Алексией Путельяс в «Барселоне», и назвала этот опыт важным для себя. Пайор также сказала, что Путельяс меняет этот вид спорта.

Кроме того, футболистка упомянула сборную Польши. В начале декабря команда сыграет двухматчевое противостояние с Ирландией в плей-офф за выход на чемпионат мира. Пайор выразила надежду, что эти матчи станут следующим шагом для развития женского футбола в Польше, как ранее на его восприятие повлиял выход сборной на чемпионат Европы.

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