Испанская футболистка Алексия Путельяс, выступающая за «Лондон Сити Лайонессес», в третий раз завоевала женский «Золотой мяч». Награду 32-летней полузащитнице вручили на церемонии в Лондоне, Великобритания. Эта победа позволила ей повторить рекорд по количеству таких наград, сообщает Sky Sports.

Успехи с «Барселоной»

В прошлом сезоне Путельяс была капитаном «Барселоны», которая оформила квадрупл, в том числе выиграла Лигу чемпионов.

За клуб и сборную Испании она забила 26 голов и отдала 15 результативных передач.

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В мае футболистка завершила 14-летний период карьеры в «Барселоне». В апреле она провела свой 500-й матч за каталонский клуб в игре против мадридского «Реала».

Переход в Англию

В июле Путельяс перешла в «Лондон Сити Лайонессес» — Sky Sports называет этот трансфер одним из крупнейших в истории женской Суперлиги Англии. В семи матчах WSL за новую команду она забила три гола и сделала одну результативную передачу.

«Лондон Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата и имеет серию из пяти побед. С начала апреля больше голов в лиге забили только «Манчестер Сити» и «Челси».

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