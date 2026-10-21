«Галатасарай» обратился в УЕФА в связи с беспорядками во Франции перед матчем с «Лиллем»

Турецкий «Галатасарай» обратился к УЕФА с просьбой усилить меры безопасности для футболистов, тренерского штаба и болельщиков перед матчем против французского «Лилля» в третьем туре Лиги чемпионов. Причиной стали массовые протесты и беспорядки во Франции, которые вызвали опасения по поводу безопасности участников матча.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нунье подтвердил, что запланированные на эту неделю матчи еврокубков в стране пройдут по графику. Таким образом, матч между «Лиллем» и «Галатасараем» пока не планируется переносить, несмотря на напряженную ситуацию. В то же время турецкий клуб изначально стремился добиться переноса встречи.

На пресс-конференции накануне матча главный тренер французской команды Давиде Анчелотти также высказался о последствиях беспорядков, произошедших 17 октября.

«Это разбивает сердце. Я не слишком часто бываю на улице, поскольку живу в Старом Лилле. Но я увидел много магазинов, в которые раньше ходил, а теперь от них ничего не осталось. Это действительно очень печально», — заявил итальянский специалист.

Матч «Лилль» — «Галатасарай» запланирован на 21 октября и должен состояться на стадионе «Пьер Моруа». Ожидается прибытие значительного количества турецких болельщиков, поэтому руководство гостей хочет получить гарантии безопасности для команды, тренерского штаба и фанатов.

Особое беспокойство вызвали события в Лилле, где во время беспорядков были повреждены и ограблены ряд магазинов.

По информации португальских СМИ, турецкая сторона обратилась к УЕФА с просьбой обеспечить дополнительные меры безопасности, в частности во время передвижения болельщиков по городу.

Еще 13 октября префектура департамента Нор ввела превентивные ограничения. В частности, людям, демонстрирующим поддержку «Галатасарая», запрещено находиться на стадионе и прилегающей территории за пределами специально отведенной гостевой зоны.

Несмотря на принятые меры, матч «Лилля» против «Галатасарая» по-прежнему считается встречей с высоким уровнем риска с точки зрения безопасности. Поэтому организаторы и правоохранительные органы должны уделить особое внимание охране стадиона, общественному порядку и безопасности болельщиков во время матча.

Об этом сообщает Foot Mercato.

Во Франции военных привлекут к охране общественного порядка вместе с полицией во время протестов, запланированных на субботу. Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что развертывание сил будет масштабным после беспорядков и мародерства, которые 17 октября охватили Париж, Марсель, Лион и другие города.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню утром 21 октября проведет встречу с представителями пяти профсоюзов. Встреча назначена на среду, а ее темой станут безопасность во время протестов и обеспечение свободы демонстраций.

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