Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон заявил, что команда провела большое обсуждение после неудачного стратегического решения на Гран-при Бахрейна, который проходил на трассе Сепанг в Малайзии. Как сообщает Sky Sports, Ferrari поставила Хэмилтону и его напарнику Шарлю Леклеру слики для сухой трассы, хотя старт гонки проходил на мокром покрытии.

Команда рассчитывала, что трасса быстро высохнет, однако этот расчёт не оправдался. Четырнадцать из 22 пилотов, стартовавших на промежуточных шинах, получили значительное преимущество. Хэмилтон стартовал вторым, на начальных этапах опустился почти в конец пелотона, но позднее отыгрался и финишировал третьим.

Коллективное решение

Хэмилтон признал, что выбор шин был недостаточно удачным, и сказал, что Ferrari будет работать над более последовательным принятием таких решений в будущем. В то же время он подчеркнул, что ответственность за ошибку лежит не только на стратегах команды.

По словам британца, решение принималось совместно при участии руководителя Ferrari Фреда Вассёра, руководителя гоночной инженерии Маттео Тоньинелли, самого Хэмилтона и его инженера. Пилот отметил, что перед стартом считал правильным выбрать промежуточные шины из-за мокрой трассы, однако после командного обсуждения согласился с другой оценкой ситуации.

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Хэмилтон также обратил внимание, что McLaren сделала такой же выбор шин на старте. Ландо Норрис и Оскар Пиастри также потеряли позиции, а сам Хэмилтон считает, что Ferrari подвергается большей критике за подобные решения, чем другие команды.

Ожидания от Сингапура

Перед Гран-при Сингапура Хэмилтон выразил надежду, что конфигурация городской трассы «Марина-Бей» лучше подойдёт болиду Ferrari. По его словам, машина команды обычно сильнее на городских трассах без особенно длинных прямых, однако для успеха важно быстро найти стабильные настройки, в том числе из-за неровностей покрытия.

Шарль Леклер также назвал Сингапур одной из трасс, конфигурация которых может подойти Ferrari. В то же время он предостерёг, что благоприятная на бумаге трасса не гарантирует результата, упомянув предыдущие этапы в Монако, Будапеште и Сильверстоуне.

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