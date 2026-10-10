«Хартс» разгромил «Сент-Миррен» со счетом 5:0 в матче шотландского Премьершипа в Эдинбурге, Шотландия. Команда Ваутера Вранкена одержала крупнейшую домашнюю победу в лиге за три с половиной года, сообщает Sky Sports.

Голы на «Тайнкасл»

Лоран Менди открыл счет на 20-й минуте. Калвин Миллер реализовал два пенальти — на 32-й и 50-й минутах. Клаудио Брага забил на 54-й минуте, а Джош Макпейк установил окончательный счет на 80-й.

Хозяева доминировали с начала матча. В первом тайме Макпейк заработал пенальти после фола Алекса Гогича. В начале второй половины Лиам Доннелли нарушил правила против Джеймса Уилсона в штрафной площади гостей, после чего Миллер во второй раз реализовал одиннадцатиметровый.

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На 54-й минуте Миллер отдал передачу на Брагу, который обыграл вратаря Джейкоба Чепмена и забил четвертый мяч. В конце игры Макпейк отметился пятым голом «Хартса».

Турнирная ситуация

Победа 5:0 стала для «Хартса» крупнейшей в матчах чемпионата на стадионе «Тайнкасл» с апреля 2023 года, когда команда победила «Росс Каунти» со счетом 6:1. «Хартс» занимает третье место, преследуя «Рейнджерс» и «Селтик», и остается самой результативной командой лиги.

Для «Сент-Миррена» поражение стало четвертым подряд. Главный тренер Крейг Маклиш заявил, что двух пенальти можно было избежать, а три других гола стали следствием индивидуальных ошибок его команды.

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