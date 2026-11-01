В Шотландии «Хиберниан» обыграл «Хартс» со счётом 2:1 в полуфинале Кубка шотландской лиги на «Хэмпден-Парке» и вышел в финал турнира. Соперником команды в решающем матче станет «Рейнджерс», финал запланирован на 13 декабря.

Камбэк в первом тайме

«Хартс» открыл счёт уже на четвёртой минуте: Клаудиу Брага забил головой после подачи с углового. «Хиберниан» отыгрался на 19-й минуте благодаря Мартину Бойлу, а на 42-й минуте Джейми Макграт вывел свою команду вперёд.

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Как сообщает Sky Sports, после перерыва «Хартс» сохранял опасность в атаке, однако «Хиберниан» удержал преимущество благодаря надёжной игре в обороне.

Первая победа на арене

Для тренера «Хиберниана» Маринки Радейки этот матч стал первой победой в должности. Также команда впервые в истории обыграла своего эдинбургского соперника на «Хэмпден-Парке». До этого «Хартс» выиграл все четыре очные встречи клубов на этом стадионе — в 2006, 2012, 2020 и 2022 годах.

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