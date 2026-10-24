Американец Фредерик Ричард победил в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, Нидерланды. В финале 22-летний спортсмен набрал 14,633 балла и опередил британца Джейка Джармана на 0,033 балла. Третье место занял израильтянин Артем Долгопят.

Первое золото чемпионата мира

Как сообщает The Guardian, это первый титул чемпиона мира в карьере Ричарда. Джарман подходил к соревнованиям в статусе действующего чемпиона мира в вольных упражнениях, а среди участников финала были два последних олимпийских чемпиона в этой дисциплине.

Ричард стал первым американским гимнастом, выигравшим золото чемпионата мира в вольных упражнениях после Пола Хэмма, который разделил первое место в 2003 году. Ранее Ричард завоевал бронзу в многоборье на чемпионате мира 2023 года в Антверпене и помог сборной США выиграть командную бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже.

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Медали в опорном прыжке

В женском опорном прыжке бразильянка Ребека Андраде завоевала свой третий титул чемпионки мира. Американки Клэр Пиз и Скай Блейкли выиграли соответственно серебряную и бронзовую медали. Для 17-летней Пиз это первая личная медаль чемпионата мира, а Блейкли добавила бронзу к золоту в многоборье, которое выиграла днем ранее.

Чемпионат завершится в воскресенье финалами на бревне и в вольных упражнениях среди женщин, а также в опорном прыжке, упражнениях на параллельных брусьях и перекладине среди мужчин.

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