Австралийский клуб Gold Coast Suns, вышедший в финальную серию Женской австралийской футбольной лиги (AFLW), может провести домашний матч не на Carrara Stadium на Голд-Косте. Арена будет недоступна на второй, третьей и четвертой неделях финальной серии из-за матча сборной Австралии по крикету в формате T20 против Англии, сообщает ABC News Australia.

Альтернативные арены

Клуб и AFL рассматривают альтернативные места проведения матчей. Среди вариантов — Bright Homes Arena в Спрингфилде, домашняя арена Brisbane Lions, а также Fankhauser Reserve в Саутпорте.

При этом матч на Fankhauser Reserve пришлось бы проводить днем. В ноябре средняя температура составляет около 28 градусов, а влажность может достигать 70%. В клубе заявили, что работают со всеми заинтересованными сторонами над определением домашних арен на каждую неделю финальной серии, когда Carrara Stadium недоступен.

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Турнирная ситуация

После двух сезонов в нижней части таблицы Suns поднялись на четвертое место, одержав восемь побед, и впервые с 2023 года вышли в финальную серию. Победа над GWS в воскресенье укрепит позиции команды в борьбе за топ-4 и гарантирует домашний матч в финалах.

В случае поражения от GWS команда может опуститься на седьмое место. Пятая или шестая позиция означала бы для Suns домашний матч уже на следующей неделе, и Carrara Stadium в таком случае был бы доступен. Тренер Райс Шоу сказал, что команда сосредоточена на игре с GWS, а вопрос финалов рассмотрит после этого матча.

Похожая проблема возникла и у Geelong Cats: Kardinia Park будет недоступен на следующей неделе из-за чемпионата AUSX Supercross. Финал AFLW, если его примет Мельбурн, запланирован на 27 ноября на Princes Park вместимостью 13 тысяч зрителей, поскольку Docklands Stadium занят концертом Гарри Стайлза.

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