Гольфист Эндрю Новак победил на турнире Mexico Open в Виданта-Вальярта в Мексике и завоевал свой первый индивидуальный титул PGA Tour. В финальном раунде он показал результат 69, на два удара ниже пара, а преимущество над ближайшими преследователями составило пять ударов, сообщает Sky Sports News.

Решающая серия на второй девятке

Перед заключительным раундом Новак имел преимущество в шесть ударов, которое заработал благодаря раундам 61 и 62 в предыдущие два дня. После богги на 10-й лунке его отрыв сократился до трех ударов от Стивена Фиска и норвежца мексиканского происхождения Кристоффера Вентуры.

Новак ответил тремя берди подряд на второй девятке. На 12-й лунке пар-5 он сыграл из бункера на расстояние четырех футов от лунки, на 13-й вывел мяч на грин и сделал берди двумя паттами, а на 14-й реализовал патт с 45 футов. После раунда гольфист сказал, что эта серия фактически сняла вопрос о результате и что он доволен своей игрой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения в зачете FedEx Cup

Фиск и Вентура завершили финальный раунд с результатом 63. Для Вентуры второе место стало лучшим индивидуальным результатом в PGA Tour: он поднялся со 108-го на 76-е место в зачете FedEx Cup Fall и гарантировал себе полную карту на 2027 год. Полные карты на следующий сезон сохраняют игроки из топ-100 этого зачета.

Канадец Маккензи Хьюз сыграл 66 и разделил четвертую позицию с Беном Гриффином после двойного богги Дага Гима на 18-й лунке. Хьюз поднялся на 101-е место в зачете, имея впереди еще три турнира. Новак переместился с 89-й на 53-ю позицию, а 20-летний студент BYU Кихеи Акина завершил турнир раундом 59 и занял 15-е место.

Читай нас в