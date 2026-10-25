Японский гольфист Юто Кацурагава победил на Genesis Championship, прошедшем на поле Woo Jeong Hills Country Club в Южной Корее. По итогам четырёх раундов 28-летний спортсмен завершил турнир с результатом 13 ударов ниже пара, опередив ближайших преследователей на два удара.

Преимущество после повторения рекорда поля

Накануне финального дня Кацурагава повторил рекорд поля, пройдя третий раунд за 63 удара — на восемь ниже пара и без единой ошибки. В решающем раунде он сыграл осторожнее, показав результат пар 71. Несмотря на богги на последней лунке, гольфист сохранил комфортное преимущество над соперниками.

Второе место разделили французы Фредерик Лакруа и Мартен Кувра. Лакруа завершил заключительный раунд с 68 ударами, а Кувра — с 69. Как сообщает Sky Sports, этот успех стал для Кацурагавы вторым титулом в DP World Tour.

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Результаты других претендентов

Южноафриканец Кейси Джарвис, начавший воскресный раунд на второй позиции, опустился в группу игроков, разделивших четвёртое место с результатом 10 ударов ниже пара. В эту группу также вошёл победитель The Open Райан Фокс.

Лидер зачёта Race to Dubai Эухенио Чакарра занял совместное 22-е место, отстав от победителя на семь ударов. Патрик Рид и Рори Макилрой в Genesis Championship не выступали. До завершения сезона европейского тура остались два турнира — в Абу-Даби и Дубае.

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