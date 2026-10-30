Гольфистка Мию Ямасита единолично возглавила турнир LPGA Maybank Championship после второго раунда в Куала-Лумпуре, Малайзия. Действующая чемпионка соревнований прошла раунд за 66 ударов, на шесть ниже пара, и имеет результат 13 ниже пара после двух раундов. Она опережает ближайших преследовательниц на два удара, сообщает Sky Sports.

Ямасита опережает соперниц на два удара

Ямасита, победительница Women's Open 2025 года, заявила, что в этом сезоне проводит хорошие раунды, а ее игра и свинг находятся в лучшем состоянии, чем в прошлом году.

Второе место делят Хулия Лопес Рамирес и Полин Руссен-Бушар. Лопес Рамирес завершила раунд с результатом 66, сделав берди на трех из четырех последних лунок. Руссен-Бушар лидировала после первого раунда с преимуществом в один удар.

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Халл делит пятую позицию

Англичанка Чарли Халл прошла второй раунд за 69 ударов и делит пятое место, отставая от Ямаситы на четыре удара. На первых шести лунках она сделала пять берди и вышла в лидеры, однако в конце раунда допустила боги на двух из трех последних лунок.

Лучший результат дня показала А Лим Ким — 64 удара. Она занимает четвертое место, уступая лидеру три удара. Хэ Ран Рю снялась с соревнований перед стартом первого раунда из-за травмы связки пальца, полученной во время поездки в гольф-каре на про-аме в среду. Юри Ёсида, победительница BMW Ladies Championship в Южной Корее, сыграла 70 ударов и имеет суммарный результат пять ниже пара.

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