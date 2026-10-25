Гольфистка Шеннон Тан заняла третье место на турнире в Индии — Channel NewsAsia
Сингапурская гольфистка Шеннон Тан заняла третье место на турнире Hero Women’s Indian Open, завершившемся 25 октября в Гургаоне, Индия. Действующая чемпионка соревнований завершила турнир с результатом 4 удара ниже пара — 284. Об этом сообщает Channel NewsAsia.
Результаты турнира
Победу на поле DLF Golf and Country Club одержала представительница Таиланда Порнанонг Фатлум, показавшая суммарный результат 11 ударов ниже пара — 277. Индийская гольфистка Вани Капур стала второй, отстав от победительницы на четыре удара.
Тан после первого раунда имела 68 ударов, или четыре ниже пара, и делила вторую позицию. Во втором раунде она сыграла 77 ударов — пять выше пара — и опустилась на совместное 15-е место. После двух раундов сингапурка отставала от лидера на семь ударов.
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Выступление Тан
В субботу Тан сыграла раунд за 67 ударов, или пять ниже пара. Заключительный раунд она завершила с результатом 72 удара.
Ранее в октябре 22-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль в индивидуальном гольфе на Азиатских играх, став первой представительницей Сингапура с медалью этого турнира в гольфе. В 2025 году Тан выиграла два турнира Ladies European Tour и стала победительницей зачета сезона LET.