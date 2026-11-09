Председатель коллегии Спортивного арбитража посетил Москву незадолго до вынесения решения в пользу РФ

Председатель коллегии Спортивного арбитражного суда Джулио Палермо, возглавлявший рассмотрение дела о возвращении российских хоккейных сборных к международным соревнованиям, в сентябре посетил Москву.

22 сентября итальянский юрист выступил на Российском международном арбитражном конгрессе, а уже 9 октября его назначили председателем коллегии CAS по делу между Федерацией хоккея РФ и Международной федерацией хоккея.

Слушания состоялись 23 и 26 октября, а 30 октября суд единогласно вынес решение в пользу российской стороны, постановив, что IIHF не предоставила достаточных доказательств для обоснования отстранения команд РФ, что открывает им путь к возвращению на Чемпионат мира 2027 года в Германии. В CAS подтвердили факт поездки арбитра за свой счет до его назначения, заверив, что поездка не была связана с разбирательством, а сам Палермо назвал обвинения в предвзятости безосновательными и оскорбительными.

Об этом сообщило швейцарское издание Inside Paradeplatz.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет Международной федерации хоккея (IIHF) на участие российских команд в турнирах сезона 2026–2027 годов. Отстранение действовало с 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину. В IIHF разочарованы решением суда, однако заявили, что будут его выполнять. В CAS пояснили, что федерация не предоставила достаточных доказательств своих опасений относительно безопасности участников соревнований.

Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки одобрил решение правительства Канады не выдавать визы российским хоккеистам для участия в юношеском чемпионате мира. По его мнению, канадские власти поступили правильно, отказав сборной РФ в допуске к турниру.

Шведская хоккейная ассоциация заявила, что не будет играть против России, если команды встретятся на юношеском чемпионате мира по хоккею в Канаде. Мужской турнир для сборных U20 стартует 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире.

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