Главный тренер сборной Англии Стив Бортвик объявил состав из 36 регбистов на Nations Championship. В заявку не вошёл скрам-хаф Алекс Митчелл, получивший травму задней поверхности бедра в матче «Нортгемптона» против «Глостера», сообщает Sky Sports News.

В состав вошли 20 форвардов и 16 игроков задней линии. Команда соберётся 2 ноября в тренировочном центре Англии в Пеннигилл-парке. 8 ноября англичане сыграют с Австралией на Allianz Stadium в матче четвёртого раунда турнира.

Травма Митчелла

Митчелл покинул поле после 21 минуты матча «Нортгемптона» с «Глостером», который завершился победой его команды со счётом 28:14. Его заменил 20-летний Джонни Вайманн. Обновление о травме регбиста ожидается позже.

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В отсутствие Митчелла в состав вызваны скрам-хафы Бен Спенсер и Гарри Рендалл. Фин Смит также вошёл в заявку, хотя пропустил трёхдневный тренировочный сбор команды перед серией матчей.

Предстоящие матчи

После встречи с Австралией сборная Англии сыграет с Японией 14 ноября и Новой Зеландией 21 ноября. Оба матча запланированы на Allianz Stadium.

Бортвик заявил, что предстоящие матчи с командами Южного полушария будут иметь особое значение, поскольку станут последней возможностью сыграть с такими соперниками перед чемпионатом мира в Австралии в 2027 году. Финальный уикенд Nations Championship пройдёт в Твикенеме с 27 по 29 ноября.

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