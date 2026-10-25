В Австралии гонку MotoGP на трассе Филлип-Айленд отменили из-за сильного дождя и ограниченной видимости. По данным ABC News, это должен был быть последний заезд MotoGP на этой трассе.

Старт отложили из-за непогоды

Гонка должна была начаться в 14:00. Организаторы рассчитывали провести заезд в 16:30, однако в 15:30 объявили о его отмене из-за недостаточной видимости на трассе.

Зрители несколько часов ждали на трибунах под дождем и сильным ветром. В 15:45 на трассе провели прощальный круг гонщиков MotoGP.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отменили и другие заезды

Ранее в воскресенье из-за погодных условий и проблем с видимостью отменили гонку Moto3, третий заезд Australian Superbikes и гонку Moto2. Также не состоялась официальная утренняя разминка.

Из-за непогоды организаторы отменили развлечения возле трассы, в частности шоу монстр-траков, а также запланированный круг легенд с участием чемпионов мира Мика Дуэйна, Кейси Стоунера и Уэйна Гарднера.

В 2027 году этап MotoGP перенесут с Филлип-Айленда, где он проводился три десятилетия, на городскую трассу в Аделаиде, штат Южная Австралия.

Читай нас в