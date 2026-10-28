В Мексике гонщик Серхио Перес продлил контракт с командой Cadillac в Формуле-1 как минимум до конца 2029 года. Предыдущее соглашение 36-летнего пилота истекало в конце 2027 года, однако перед Гран-при Мехико его продлили еще на два года.

Контракт до 2029 года

О новом многолетнем соглашении сообщает Sky Sports. Перес заявил, что с самого начала верил в проект Cadillac Formula 1 Team и считает продление сотрудничества естественным продолжением этого этапа.

По словам пилота, создание команды Формулы-1 с нуля требует времени, упорной работы и терпения. Он отметил, что доволен прогрессом команды и намерен работать с ней в течение следующих трех лет.

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Юбилейный старт дома

В воскресенье на автодроме имени братьев Родригес в Мехико Перес проведет свой 300-й старт в Гран-при. Он состоится перед домашней для мексиканского гонщика публикой во время Гран-при Мехико.

Перес также поблагодарил Дэна Таурисса, Марка Ройсса, TWG Motorsports, General Motors, членов команды и ее болельщиков за поддержку и доверие.

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