Британская гонщица Алиша Пальмовски досрочно стала чемпионкой F1 Academy 2026 года в Остине, США. Она гарантировала себе титул за три гонки до окончания сезона, получив недосягаемое для соперниц преимущество в общем зачёте, сообщает Sky Sports.

Преимущество в 70 очков

На трассе Circuit of the Americas Пальмовски выиграла стартовую гонку в пятницу, а в заезде с реверсивной стартовой решёткой финишировала второй. Победу в этой гонке одержала Альба Ларсен. После двух заездов в Остине Пальмовски опережала ближайшую преследовательницу Эмму Фельбермайр на 70 очков, тогда как в трёх оставшихся гонках можно было набрать максимум 67 баллов.

В сезоне Пальмовски победила в пяти из 11 проведённых гонок и шесть раз стартовала с поул-позиции. Она стала второй британкой, выигравшей титул F1 Academy, после Эбби Пуллинг в 2024 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Второй полный сезон в серии

20-летняя Пальмовски является самой молодой чемпионкой F1 Academy. Она завоевала титул в своём втором полном сезоне в серии: в дебютной кампании 2025 года гонщица выиграла первый этап сезона и ещё четыре раза поднималась на подиум.

Пальмовски получает поддержку Red Bull с начала прошлого года — после второго места в чемпионате GB4 2024 года. После победы она поблагодарила Campos Racing, Red Bull Racing, свою семью и инженера Диего за работу в течение сезона. Гонщица также заявила, что стремится продвигаться как можно выше по ступеням серий с открытыми колёсами.

Читай нас в