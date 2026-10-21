Бывший руководитель Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что после решения команды не подписывать Льюиса Хэмилтона посоветовал Ники Лауде попробовать пригласить британского гонщика в Mercedes. Как сообщает Sky Sports News, представители Хэмилтона вели предварительные переговоры с Red Bull в 2012 году, до перехода пилота из McLaren в Mercedes в начале 2013 года.

Переговоры с Red Bull

По словам Хорнера, Хэмилтон интересовался переходом в Red Bull, у которой тогда был доминирующий болид. Гонщика представлял Саймон Фуллер, который сказал Хорнеру, что они могут заключить крупнейшую спортивную сделку в истории. По оценке Хорнера, такой контракт потребовал бы от Red Bull значительных расходов.

Руководители Red Bull, в том числе совладелец Дитрих Матешиц, не поддержали вариант, при котором Хэмилтон заменил бы Марка Уэббера и стал напарником Себастьяна Феттеля с 2013 года. Хорнер объяснил, что у команды уже был успешный состав, а Феттель на тот момент выиграл три чемпионских титула подряд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Совет Ники Лауде

После решения сохранить пару Феттель — Уэббер Хорнер, по его словам, посоветовал трехкратному чемпиону мира Ники Лауде подписать Хэмилтона. Лауда во время переговоров был неисполнительным председателем Mercedes. Хорнер отметил, что Mercedes тогда испытывала трудности с результатами, несмотря на выступления Нико Росберга и Михаэля Шумахера.

Хорнер также связал ход переговоров с Гран-при Сингапура в сентябре 2012 года. Хэмилтон лидировал в гонке, но сошел из-за неисправности коробки передач, тогда как победу одержал Феттель. По мнению Хорнера, этот результат усилил позиции Лауды, который в итоге убедил британца перейти в Mercedes.

Читай нас в