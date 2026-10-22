Гран-при Австралии MotoGP, который пройдет в воскресенье на трассе Филлип-Айленд в штате Виктория, станет последней гонкой чемпионата на этом автодроме. С 2027 года австралийский этап серии будет принимать городская трасса в Аделаиде, сообщает Channel NewsAsia.

Тридцать лет в календаре

Приморская трасса к югу от Мельбурна была частью календаря чемпионата мира на протяжении 30 лет, не считая двух сезонов, пропущенных из-за пандемии COVID-19. На Филлип-Айленде произошли одни из самых известных моментов австралийского мотоспорта: Кейси Стоунер одержал здесь шесть побед подряд в 2007–2012 годах, а Мик Дуэн в 1998 году завоевал свой пятый и последний титул чемпиона мира.

Участки трассы названы в честь Стоунера, Дуэна и Уэйна Гарднера — первого австралийского чемпиона мира в высшем классе. Гарднер выиграл два первых австралийских Гран-при мировой серии в 1989 и 1990 годах. В четверг сотни местных жителей встречали гонщиков вдоль дороги, когда те процессией пересекли мост Сан-Ремо по пути на остров.

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Переезд в Аделаиду

Контракт на проведение гонки с правительством штата Виктория истекает после сезона 2026 года. Организатор MotoGP Dorna предлагал перенести этап в Альберт-Парк в центральной части Мельбурна, где осенью проходит гонка Формулы-1, однако правительство штата отклонило это предложение. После этого власти Южной Австралии заключили с Dorna соглашение о проведении этапа в Аделаиде.

Двукратный чемпион мира Стоунер заявил, что местные организаторы сделали недостаточно для сохранения гонки на Филлип-Айленде и создания фестивальной атмосферы, подобной этапу Формулы-1. Действующий пилот Ducati Марк Маркес, выигравший на этой трассе пять гонок, назвал ее уникальной и зрелищной.

Перед финальным уикендом на Филлип-Айленде Хорхе Мартин из Aprilia лидирует в чемпионате, опережая Маркеса на два очка. Во время субботней квалификации прогнозируют дождь, а воскресную гонку может затронуть шторм.

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