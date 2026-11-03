В Австралии игроки мужской сборной Socceroos и женской сборной Matildas подали иск против национального футбольного органа Football Australia. В Верховном суде штата Новый Южный Уэльс их представляет профсоюз Professional Footballers Australia (PFA), сообщает ABC News.

По данным AAP, PFA добивается от Football Australia семизначной суммы от имени футболистов. Спор касается соглашения о распределении доходов между футбольным органом и игроками национальных сборных.

Спор о коммерческих доходах

Ожидается, что профсоюз будет утверждать, что условия соглашения о распределении доходов надлежащим образом не выполняются. Вероятно, ключевой вопрос спора касается коммерческих контрактов Football Australia и того, получают ли игроки справедливую долю доходов организации.

Действующее коллективное соглашение было подписано в 2023 году. Оно предусматривает, что футболисты Socceroos и Matildas получают долю поступлений, связанных с национальными сборными, в том числе от продажи билетов, трансляций и спонсорства. Регистрационные взносы и спонсорские средства программ для юных футболистов в эту систему не входят.

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Национальные сборные обеспечивают до половины доходов Football Australia, а доля игроков в соответствующих коммерческих соглашениях составляет от 18% до 20%. Соглашение также содержит механизмы, призванные стимулировать игроков и футбольный орган совместно добиваться более выгодных контрактов.

Переговоры о новом соглашении не начались

Нынешнее коллективное соглашение должно утратить силу в сентябре следующего года. Переговоры о новых условиях еще не начались после того, как ранее в этом году PFA и A-Leagues не смогли договориться об оплате труда.

PFA отказалась от комментариев, а Football Australia не ответила на запросы журналистов.

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