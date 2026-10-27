В Польше главный тренер мужской сборной по волейболу Никола Грбич заявил, что теннисистка Майя Хвалиньская, по его мнению, может стать спортсменкой года в стране. Так он оценил ее победу на турнире WTA 1000 в китайском Ухане.

Оценка Грбича

Как сообщает Interia Sport, Грбич назвал поводом для гордости выступления спортсменов, представляющих Польшу на международном уровне. По его словам, значение имеет не вид спорта, а уровень атлетов, соревнующихся за страну в мире.

Тренер отметил, что рад успехам Хвалиньской. Он также выразил мнение, что ее победы способствуют улучшению международного имиджа Польши, и предположил, что теннисистка станет лучшей спортсменкой года в стране.

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Сравнение с волейболистами

Мужская сборная Польши по волейболу в этом сезоне завоевала золотые медали на двух турнирах и завершила его титулом чемпионов Европы. В то же время Грбич отметил, что представителям командных видов спорта сложнее побеждать в индивидуальных спортивных плебисцитах, чем теннисистам или легкоатлетам.

По его оценке, в команде признание распределяется между многими игроками, тогда как в индивидуальном спорте внимание сосредоточено на одном атлете. Грбич также упомянул, что Хвалиньская была финалисткой турнира во Франции, и счел это ее преимуществом над волейболистами, в частности Вильфредо Леоном, Томашем Форналем и Бартломеем Леманьским.

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