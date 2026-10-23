Во Франции комиссар Национальной футбольной лиги Роджер Гуделл заявил, что NFL рассматривает дальнейшее расширение международной программы и допускает проведение до 16 матчей за пределами США за сезон. В перспективе лига также может обдумывать создание международной франшизы или отдельного дивизиона, сообщает Sky Sports.

По словам Гуделла, если NFL сможет довести количество международных игр до 16, это позволит охватить примерно столько же рынков по всему миру. Он отметил, что тогда лиге следует рассмотреть возможность создания международной франшизы или дивизиона.

Дебют NFL во Франции

Заявление прозвучало накануне первого матча NFL во Франции. В воскресенье «Нью-Орлеан Сэйнтс» сыграют с «Питтсбург Стилерс» на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Франция стала одним из трёх новых международных направлений NFL в сезоне 2026 года наряду с Мельбурном и Рио-де-Жанейро. В этом сезоне лига проведёт рекордные девять международных матчей.

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Парижская игра состоится после трёх подряд матчей в Лондоне на аренах «Тоттенхэм» и «Уэмбли». В ноябре в календаре NFL запланированы игры в Мадриде и Мюнхене, а в следующем месяце лига должна вернуться в Мехико.

Примеры Австралии и Лондона

Гуделл сравнил международные амбиции NFL с Формулой-1, которая проводит около 23 гонок и сталкивается с вызовами из-за регулярных переездов. Он подчеркнул, что лига рассматривает международные матчи как долгосрочные проекты, а не разовые события.

Ранее в этом сезоне NFL впервые провела матч в Австралии: «Сан-Франциско Фортинайнерс» победили «Лос-Анджелес Рэмс» на стадионе MCG в присутствии 100 тысяч зрителей. Гуделл также назвал Лондон основой международного развития лиги и отметил, что поездки команд не должны разрушать их сезон.

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