В Забже, Польша, «Гурник» и варшавская «Легия» сыграли вничью 0:0 в матче 13-го тура Экстраклассы. По данным Interia Sport, ни одна из команд не нанесла ни одного удара в створ ворот за матч.

Моменты «Гурника»

Хозяева имели игровое преимущество в первом тайме и были ближе к открытию счёта. Перед перерывом Ярослав Кубицкий не реализовал момент, пробив головой из выгодной позиции. После перерыва Ондржей Змрзлый попал в перекладину, а вышедший на замену Эрик Прекоп на 86-й минуте пробил выше ворот с шести метров.

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У «Легии» Богдан Вюнник попал в боковую сетку. По оценке издания, варшавская команда после перерыва дисциплинированно действовала в обороне и не позволила соперникам забить.

Без изменений на вершине таблицы

Все удары команд в матче были неточными или заблокированными. Ничья не позволила «Гурнику» вернуться на первое место в таблице: лидером остался действующий чемпион Польши «Лех» из Познани. Для клуба из Забже это был десятый матч подряд без поражений. «Легия» также сохранила статус команды, не проигрывавшей в гостях в нынешнем чемпионате.

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