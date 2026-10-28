В Гливице, Польша, «Гурник» Забже победил «Пяст» в матче 1/16 финала Кубка Польши и вышел в следующий раунд турнира. Основное время и два дополнительных тайма завершились со счётом 0:0, а в послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты из Забже.

Как сообщает Interia Sport, в верхнесилезском дерби «Пяст» нанёс 25 ударов, а «Гурник» — 16. В створ ворот хозяева пробили десять раз, гости — восемь. На 21-й минуте матч был приостановлен из-за задымления поля от файеров.

Моменты в основное время

В первом тайме Кацпер Урбаньский из «Гурника» пробил после обработки мяча, однако вратарь «Пяста» Домена Гриль отразил удар, после чего мяч попал в перекладину. Перед перерывом Гриль также остановил Эрика Прекопа.

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Лучший шанс во второй половине встречи был у Самуэля Нтамака: после передачи Леандро Санки он пробил с пяти метров, но отправил мяч за боковую линию. На 81-й минуте Квентин Буагар из «Пяста» попал в штангу, а вратарь «Гурника» Томаш Лоска справился и с добиванием Уго Вальехо. В овертайме Ондржей Змрзлый из «Гурника» также попал в штангу.

Решающая серия

В серии пенальти Гриль парировал удар Урбаньского, а Лоска отбил попытку Якуба Лабойки. Далее забили Рафал Яницкий и Нтамак. Эрик Янжа реализовал свой удар за «Гурник», а Лоска отразил удар Вальехо. В четвёртой попытке Хуанде Ривас из «Пяста» пробил выше ворот, после чего «Гурник» завоевал путёвку в 1/8 финала и продолжит защиту титула.

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