Hyrox заключил партнерство с World Triathlon, в рамках которого гибридные гонки были признаны дисциплиной глобального руководящего органа по триатлону. Соглашение приближает Hyrox к заявленной цели — добиться для дисциплины олимпийского и паралимпийского статуса, сообщает BBC Sport.

Три формата гонок

Гибридные гонки будут проводиться в трех форматах — ultimate, fast и ultra. Все они будут санкционироваться и регулироваться World Triathlon.

Hyrox продолжит отвечать за чемпионаты мира, континентальные и национальные первенства среди элитных спортсменов в формате ultimate. Этот формат соответствует нынешнему формату соревнований Hyrox, тогда как fast и ultra предусматривают соответственно высокоинтенсивные и расширенные вариации дисциплины.

Hyrox был основан в 2017 году как преимущественно закрытая дисциплина. Участники проходят восемь этапов, каждый из которых состоит из километра бега и физического упражнения. Программа включает лыжный тренажер, толкание и тягу саней, берпи с прыжком, греблю, перенос гири, выпады с мешком песка и броски медбола в стену.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критика со стороны триатлетов

Президент World Triathlon Антонио Аримани назвал гибридные гонки естественной эволюцией движения. По его словам, партнерство должно дать национальным федерациям новые возможности для привлечения участников и новой аудитории.

В то же время часть триатлетов критически отреагировала на решение. Олимпийский чемпион Великобритании Алекс Йи опубликовал опрос среди подписчиков: в первые часы 82% его участников высказались против этого шага. Британский триатлет Макс Степли раскритиковал совместное объявление, а польская олимпийская триатлетка Роксана Слупек заявила, что два вида спорта не имеют ничего общего, и поставила под сомнение пользу партнерства для триатлона.

В программу Олимпийских и Паралимпийских игр могут быть включены только виды спорта, которыми руководят признанные международные федерации, соблюдающие Олимпийскую хартию, Всемирный антидопинговый кодекс и Кодекс Олимпийского движения по предотвращению манипулирования соревнованиями.

Читай нас в