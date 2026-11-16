Ярмоленко готовится завершить карьеру и занять новую должность в «Динамо»

Лучший бомбардир в истории чемпионатов Украины Андрей Ярмоленко готовится завершить профессиональную футбольную карьеру и продолжить работу в киевском «Динамо» уже на руководящей должности.

Ожидается, что 37-летний футболист уйдет из профессионального спорта этой зимой, после чего присоединится к руководству столичного клуба.

По словам бывшего игрока «Динамо» и национальной сборной Дениса Бойко, президент «бело-синих» Игорь Суркис предложил Ярмоленко должность спортивного директора, и тот уже начинает готовиться к работе в новой роли после завершения игровой карьеры.

«Ярмоленко пока продолжает выступать на поле, однако постепенно берет на себя функции спортивного директора. Он уже вовлечен во внутренние дела команды. Спортивный директор — это не только привезти или отвезти игроков. Этот человек заходит в раздевалку, общается с футболистами. И, конечно, тренер должен получать поддержку от такого человека, как Ярмоленко», — сказал Бойко.

Отметим, что Ярмоленко досрочно расторгнет контракт игрока с «Динамо». Соглашение действует до конца сезона, однако Андрей решил поставить точку в карьере.

Об этом в эфире YouTube-канала известного телеведущего и комментатора Игоря Цыганика рассказал бывший игрок «Динамо» и национальной сборной Денис Бойко.

Ранее мы сообщали, что Ярмоленко подписал новый контракт с Динамо.

Ярмоленко забил больше голов, чем Шевченко, в Кубке Украины.

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