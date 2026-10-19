Игорь Костюк лаконично прокомментировал своё увольнение с должности тренера в «Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк лаконично прокомментировал своё увольнение с должности 18 октября после поражения его команды в очередном матче.



18 октября Костюк был уволен с поста тренера «Динамо». После этого журналист Tribuna.com обратился к специалисту с просьбой прокомментировать ситуацию и спросил, удобно ли ему сейчас общаться.

«С «Трибуной» неудобно», — ответил Костюк.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис после матча с «Полесьем» уволил Игоря Костюка с поста главного тренера первой команды.

Матч с «Полесьем» завершился поражением «Динамо», несмотря на то, что житомирская команда осталась в меньшинстве уже на пятой минуте встречи. Героем матча стал нападающий «Полесья» Игорь Краснопир, забивший три гола.

27 ноября 2025 года Костюк стал исполняющим обязанности главного тренера первой команды «Динамо», а 17 декабря его назначили на эту должность полноправно. В сезоне 2025/2026 под его руководством киевляне выиграли Кубок Украины.

Напомним, что польский тренер Мацей Кендзьорек временно возглавил киевское «Динамо» после увольнения Игоря Костюка. Решение было принято после поражения столичного клуба от житомирского «Полесья» со счётом 1:3 в девятом туре украинской Премьер-лиги.

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