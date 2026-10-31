Совет по крикету Индии включил быстрого боулера Аакиба Наби в состав сборной на первые три однодневных международных матча против Новой Зеландии. Как сообщает Channel NewsAsia, 29-летний игрок изначально был заявлен только на четвертый и пятый матчи серии.

Замена из-за травмы

Наби присоединился к команде с начала серии через день после того, как Прасидх Кришна выбыл из-за травмы подколенного сухожилия. В сентябре Наби дебютировал за сборную Индии в матче против Вест-Индии.

Состав на старт серии

Капитаном Индии в первых трех матчах будет Шубман Гилл. В заявку также вошли Рохит Шарма, Вират Кохли, Шреяс Айер, КЛ Рахул, Аксар Патель, Ишан Кишан, Мохаммед Сирадж и Кулдип Ядав.

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Среди других игроков в составе — Наман Дхир, Аншул Камбодж, Гурнур Брар, Рутурадж Гайквад и Аршдип Сингх. Нитиш Кумар Редди сыграет только в первом матче.

Серия из пяти ODI пройдет с 4 по 15 ноября. После нее Индия и Новая Зеландия проведут двухматчевую тестовую серию, которая начнется 19 ноября. В четвертом и пятом ODI сборную Индии возглавит Шреяс Айер.

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