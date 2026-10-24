После заседания Совета FIFA, состоявшегося 15 октября в Цюрихе, Швейцария, президент организации Джанни Инфантино заявил, что пользуется поддержкой «подавляющего, подавляющего большинства» футбольного мира. В интервью BBC Sport он также отверг вопросы о возможной отставке после сворачивания спорного предложения о передаче части коммерческих прав FIFA частной инвестиционной фирме. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Инфантино заявил, что разногласия в мировом футболе являются нормальным явлением, однако после обсуждения различных позиций необходимо двигаться дальше. Призывы к его отставке усилились два месяца назад на фоне спора вокруг проекта FIFA Forward Enterprise.

Отказ от проекта FFE

Предложение предусматривало передачу части коммерческих прав FIFA частной инвестиционной фирме через новую коммерческую структуру. В частности, речь шла о правах, связанных с турнирами FIFA, включая чемпионат мира.

В сентябре английская Премьер-лига, немецкая Бундеслига, испанская Ла Лига и итальянская Серия A призвали к фундаментальной реформе FIFA. Они обвинили руководящий орган мирового футбола в чрезмерной концентрации регуляторных, коммерческих и политических полномочий в президентстве.

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План FFE был отозван в течение нескольких дней после появления его деталей, что вызвало критику со стороны президентов нескольких футбольных конфедераций и ведущих европейских лиг.

Поддержка Азиатской конфедерации

На заседании Совета FIFA 15 октября Инфантино извинился за ошибки в коммуникации и консультациях по поводу предложения. Председатель Футбольной ассоциации Англии и вице-президент FIFA Дебби Хьюитт заявила, что после трёх с половиной часов обсуждения ряд вопросов по-прежнему остался без ответа.

В то же время президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа заявил о поддержке кандидатуры Инфантино на новый президентский срок. Ранее он вместе с руководителями UEFA и CONCACAF критиковал проект FFE, назвав его фундаментальным нарушением доверия. Инфантино возглавляет FIFA с 2016 года и будет баллотироваться на выборах президента организации в марте 2027 года.

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