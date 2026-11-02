Международная федерация волейбола FIVB проводит консультации по календарю на 2029–2032 годы. Согласно проекту, лето отведут для Лиги наций, а соревнования сборных чемпионского уровня могут перенести в зимнее окно в декабре и январе, сообщает Interia Sport.

Итальянские клубы против изменений

Владелец и президент итальянского клуба Sir Susa Scai Perugia Джино Сирчи призвал заблокировать инициативу FIVB. По его мнению, зимний перерыв на матчи сборных сократит аудиторию клубных турниров и спонсорские поступления, а также постепенно ослабит роль клубов.

Сирчи начал кампанию с хештегом NoClubsNoVolley, что означает «Без клубов нет волейбола». Вместе с тремя игроками команды, среди которых Камиль Семенюк, и тренером Анджело Лоренцетти он призвал остановить новый календарь. По данным Interia Sport, «Перуджу» в оппозиции к проекту могут поддержать 25 клубов.

Лоренцетти предупредил, что новая схема может увеличить риск травм. Семенюк также обратил внимание на значительную физическую и психологическую нагрузку на волейболистов и возможную нехватку времени на полноценные тренировки для команд, выступающих во всех турнирах.

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Польская федерация поддерживает проект

Президент Польского союза волейбола Себастьян Свидерский поддержал предложенный календарь. Он отметил, что сейчас клубы теряют игроков на пять–шесть месяцев из-за матчей сборных, а после завершения сезона национальных команд в сентябре взрослые сборные не имеют активности до конца мая.

По словам Свидерского, новая схема предусматривает 35 недель для клубного календаря вместо нынешних 29–30. Согласно текущему проекту, клубный сезон завершался бы во второй половине мая, а следующий мог бы начаться в конце августа. В то же время он признал, что документ имеет недостатки, в частности в отношении проведения клубного чемпионата мира в конце сезона.

Эксперт Polsat Sport Якуб Беднарук увидел в реформе возможность упорядочить трансферы благодаря отдельному окну для переговоров. По его словам, изменения поддерживают Польша, Турция и Япония. Если проект утвердят, он начнет действовать в сезоне после Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

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