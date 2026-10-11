СМИ в Италии сообщили о новом растяжении мышцы у польского нападающего «Ювентуса» Аркадиуша Милика. По данным Interia Sport, о проблемах со здоровьем 32-летнего футболиста также сообщил журналист Мирко Николино.

Реабилитацию прервали

Издание tuttojuve.com пишет, что Милик получил новое мышечное повреждение, из-за которого был вынужден вновь прервать реабилитацию. Там отметили, что у нападающего в последнее время был ряд физических проблем и он пытался вернуться к регулярным выступлениям.

Как сообщает Interia Sport, в этом году Милик провел лишь два официальных матча, причем оба — в предыдущем сезоне. В нынешней кампании он не попадал даже на скамейку запасных «Ювентуса» из-за травм, которые затормозили его карьеру.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Не заявлен на Серию A и еврокубки

Поляка не включили в заявку туринского клуба на матчи Серии A и европейских кубков. Поэтому потенциально он мог бы сыграть только в поединках Кубка Италии.

По данным tuttojuve.com со ссылкой на Gazzetta, главной задачей для Милика остается восстановление без лишнего риска. Срок реабилитации футболиста после нового повреждения пока не назван.

Читай нас в