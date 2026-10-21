В Польше вингер Якуб Каминьский, который досрочно покинул сентябрьско-октябрьский сбор национальной команды из-за травмы, может вскоре восстановиться. По информации Przegląd Sportowy Onet, он должен быть доступен тренеру Марку Силве с начала следующей недели, сообщает Interia Sport.

Травма во время сбора

Каминьский получил повреждение в первом матче сентябрьско-октябрьского сбора сборной Польши против Боснии и Герцеговины в дивизионе B Лиги наций УЕФА. Из-за травмы 24-летний футболист покинул расположение национальной команды раньше запланированного.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможное возвращение в сборную

Interia Sport сообщила, что обновление о состоянии здоровья игрока появилось 21 октября. По данным Przegląd Sportowy Onet, Каминьский должен вскоре полностью восстановиться после травмы и быть в распоряжении Марку Силвы в начале следующей недели.

Если футболист восстановится по этому графику, он также может быть доступен Яну Урбану во время следующего сбора сборной Польши. В ноябре польская команда должна сыграть с Румынией 14 ноября и со Швецией 17 ноября.

Читай нас в