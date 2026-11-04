Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские и белорусские хоккеисты не будут выступать на молодежном чемпионате мира по хоккею в Альберте. Турнир должен состояться в конце декабря и начале января, сообщает Channel NewsAsia.

Заявление Марка Карни

По словам Карни, Канада не позволит спортсменам из России и Беларуси представлять свои страны на соревнованиях в Канаде, пока продолжается война против Украины. Он отдельно уточнил, что российской команды не будет именно на молодежном мировом первенстве.

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Премьер Канады сделал это заявление во время телевизионной пресс-конференции после саммита на Антигуа. Он назвал войну России против Украины незаконной, неоправданной и ужасной.

Решение спортивного арбитража

Канада ранее осудила решение Спортивного арбитражного суда, который на прошлой неделе разрешил россиянам участвовать в соревнованиях Международной федерации хоккея. В тот же день хоккейные федерации Норвегии, Дании, Швеции и Чехии заявили, что не будут играть против России на мужском чемпионате мира, запланированном на следующий год в Германии.

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