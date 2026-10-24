В Великобритании канцлер Джон Хили должен объявить о выделении £7 млн на полное исследование возможности подачи заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр на севере Англии в 2040-х годах. Об этом сообщает The Guardian.

Финансирование направят на оценку целесообразности потенциальной заявки. В случае успеха Игры могут пройти на севере Англии в 2040-х годах. Это были бы первые Олимпийские и Паралимпийские игры в Великобритании после Лондона-2012.

Что будут изучать

Исследование должно определить, как Игры могли бы быть организованы на практике. В частности, оценят необходимые типы спортивных арен, транспортное сообщение, возможную стоимость проекта и перспективы успешной подачи заявки.

К работе планируют привлечь правительство, UK Sport, мэров севера Англии, Британскую олимпийскую ассоциацию и ParalympicsGB. Именно олимпийская и паралимпийская ассоциации в конечном итоге будут отвечать за подачу заявки.

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Поддержка инициативы

В мае правительство уже поручило UK Sport подготовить оценку, которая может быть использована для потенциальной заявки на проведение международного спортивного мероприятия в 2040-х годах. В июне мэры из разных регионов севера Англии встретились в Шеффилде, чтобы обсудить такую возможность.

Более 40 олимпийцев, паралимпийцев и элитных спортсменов поддержали инициативу совместным заявлением. Среди них — Лора Кенни, Джейсон Кенни, Сара Стори, Бет Твиддл и Том Пидкок.

Энди Бернем заявил, что олимпийская заявка могла бы открыть новые возможности для городов и городков страны. Хили также отметил, что опыт Лондона 2012 года демонстрирует способность Великобритании принимать мировые спортивные события.

Британская олимпийская ассоциация, ParalympicsGB и UK Sport в совместном заявлении приветствовали новость о финансировании. В то же время мэр Лондона Садик Хан ранее критиковал идею заявки без британской столицы, назвав её исключение упущенной возможностью.

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