Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что провел сложные разговоры с футболистами и руководством клуба из-за неудачного начала сезона. Как сообщает The Guardian, команда не выиграла ни одного из последних восьми матчей и перед ближайшим туром занимала 16-е место среди 20 клубов лиги, имея на одно очко больше, чем зона вылета.

Разговоры в клубе

После поражения от «Борнмута» в прошлое воскресенье положение Кэррика оказалось под угрозой. Однако тренер пока сохранил должность и получил возможность изменить ситуацию, начиная с матча против «Челси» в субботу.

Кэррик дал понять, что на этой неделе разговаривал со спортивным директором Джейсоном Уилкоксом и исполнительным директором Омаром Беррадой. По его словам, общение между ним, игроками, руководителями и владельцами клуба не всегда бывает приятным, однако команда должна слышать правду, чтобы двигаться вперед.

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Реакция болельщиков

После воскресного поражения со счетом 0:3 болельщики поддержали Кэррика, когда он обходил поле. После того как тренер ушел в туннель, они освистали футболистов за слабую игру и, по их мнению, недостаточную самоотдачу.

Кэррик отметил, что игроки болезненно переживают нынешние результаты, но стремятся исправить ситуацию. Он также подчеркнул, что не хочет отделять себя от команды и считает, что футболисты, тренерский штаб и болельщики должны вместе пройти этот период. На слова Гари Невилла о возможных проблемах с профессионализмом отдельных игроков Кэррик ответил, что Невилл часто высказывается.

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