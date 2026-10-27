Майкл Каррик останется главным тренером «Манчестер Юнайтед» на субботний матч Премьер-лиги против «Челси». Как сообщает Sky Sports, во вторник Каррик провел тренировку команды. Вместе с футболистами он получит возможность изменить нынешнюю ситуацию.

Серия без побед

«Манчестер Юнайтед» не выигрывал в восьми матчах подряд во всех турнирах. Серия продолжилась после воскресного домашнего поражения от «Борнмута» со счетом 0:3 на «Олд Траффорд» в Премьер-лиге.

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После восьми матчей чемпионата у команды семь очков. Она находится в одном очке и двух позициях над зоной вылета.

Следующие матчи

Выездной поединок с «Челси» состоится в субботу днем и откроет сложную неделю для «Манчестер Юнайтед». После этого команда примет «Рому», а затем проведет матч Премьер-лиги против «Астон Виллы».

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