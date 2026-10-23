Польский прыгун с трамплина Кацпер Томасьяк в пятницу совершил прыжок на 144 метра во время квалификации летнего Гран-при в Клингентале, Германия. Он перелетел трамплин на четыре метра и завершил попытку телемарком, сообщает Interia Sport.

Квалификационная попытка

Квалификация определяла участников субботнего соревнования. В ней участвовали ведущие прыгуны, а когда Томасьяк сел на стартовую скамью, лидером был австриец Ян Хёрль.

Перед квалификацией поляк занял 10-е и 12-е места в тренировочных попытках. Прыжок на 144 метра он совершил в квалификации.

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Проверка формы

Ранее, после чемпионата Польши, Томасьяк сказал Польскому агентству печати, что в целом доволен своим прогрессом, хотя не все прыжки его устраивали. По его словам, уровень подготовки был близок к тому, которого он вместе с тренером стремится достичь зимой.

Спортсмен также отмечал, что более серьезной проверкой станет соперничество с мировой элитой. Соревнования летнего Гран-при в Клингентале стали для него таким тестом перед предстоящим Кубком мира.

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