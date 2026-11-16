Казахстан организует тренировочные сборы для украинских детей-спортсменов

Казахстан готов принять украинских детей-спортсменов на тренировочные сборы, чтобы обеспечить им возможность заниматься спортом в безопасных и комфортных условиях. Посольство Казахстана в Украине выразило готовность помочь с организацией таких сборов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Казахстан уже неоднократно принимал на оздоровление украинских детей, в частности из прифронтовых общин, и планирует продолжать эту инициативу. Теперь обсудили возможность распространить такую поддержку и на детские спортивные команды», — написал Бидный в социальной сети Facebook по итогам встречи с послом Казахстана в Украине Толежаном Барлыбаевым.

Стороны также обсудили предстоящий визит Бидного в Астану для участия в заседании Исполнительного комитета WADA.

«Планирую встретиться с министром туризма и спорта Казахстана и ознакомиться с их опытом трансформации спортивного образования и науки», – отметил министр.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Матвей Бидный.

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