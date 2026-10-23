Кендзерек сравнил эмоции Ярмоленко с поведением Роналду

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек объяснил эмоциональное поведение Андрея Ярмоленко на поле.

По его словам, вингер очень амбициозен и стремится побеждать в каждом матче.

Польский наставник заявил, что ему нравятся такие эмоции и характер футболиста. Он подчеркнул, что именно эти качества помогли Ярмоленко добиться успеха.

Кендзерек также отметил, что подобным образом ведут себя Криштиану Роналду и многие другие футболисты. По его мнению, это свидетельствует о высоком уровне амбиций.

Дебютный матч под руководством Кендзерека «Динамо» завершило победой над «Кудривкой» со счётом 3:1. Ярмоленко вышел в стартовом составе, но во втором тайме его заменили.

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